Prinz Harry: Die Queen verlangt seine Rückkehr - alleine!

Wie nun eine Quelle gegenüber "Sun" berichtet, sollen die Vorbereitungen vor Harrys Ankunft in "Frogemore Cottage" bereits auf Hochtouren laufen. So soll der Prinz schon in den nächsten Wochen in seiner alten Heimat erwartet werden. Auch ein Besuch der Queen in Schloss Windsor soll geplant sein. Doch wer denkt, dass Prinz Harry zur Erholung nach Großbritannien reist, liegt falsch! So will die Queen angeblich ein ernstes Wörtchen mit ihrem Enkel sprechen...