Prinz Harry: Der Palast bestätigt die Trennung!

Alexander de Montfort, leitender Sekretär des Lord Chamberlain's Büros, bestätigt jetzt, dass Harry und William im Trauerzug zur St. George’s Chapel nicht nebeneinander laufen werden. Ihr Cousin Peter Philips wird zwischen den zerstrittenen Brüdern gehen. Das hat Queen Elizabeth so angeordnet. Will sie damit etwa verhindern, dass Harry und William an diesem traurigen Tag zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Oder ist der Streit so heftig, dass die Prinzen noch nicht mal mehr Seite an Seite laufen können? Darüber kann bisher nur spekuliert werden...