Prinz Harry: Diese Neuigkeiten wären eine Sensation

Wird Prinz Harry bald in ganz neuen Gewässern unterwegs sein? Mit seiner Frau Herzogin Meghan an seiner Seite wäre es zumindest nicht all zu verwunderlich, wenn er sich ihrer neuen Heimat in den USA in ihre Richtung orientieren würde. Immerhin hat die Herzogin von Sussex eine erfolgreiche Schauspielkarriere vorzuweisen und verfügt über die richtigen Connections. Was jetzt über den Sohn von Queen Elizabeth II. im Raum steht, wird viele royal Fans gewiss überraschen.