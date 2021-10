Prinz Harry: Dieser Entscheidung verändert alles!

Seit dem Austritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem britischen Königshaus überschlagen sich die Negativ-Schlagzeilen um die beiden! So soll das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie immer angespannter werden und auch die Queen soll mittlerweile an dem Familienzoff verzweifeln! Doch während Harry trotz allen Ärgers stets die Erinnerung an seine Mutter Diana bewahrte, dreht er jetzt auch in diesem Punkt der britischen Krone den Rücken zu! Wie nämlich nun durch "Daily Mail" berichtet wird, soll Harry an der Diana-Ehrung am 19. Oktober nicht teilnehmen. Obwohl zu der Feierlichkeit an die 100 Teilnehmer aus der Familie und des Freundeskreis der verstorbenen Prinzessin erwartet werden, unter anderem Elton John, glänzt Prinz Harry durch Abwesenheit! Für alle Royalisten und die britische Krone ein wahrer Schock!

Was hinter Harrys Entscheidung steckt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Palast jedenfalls noch nicht dazu...