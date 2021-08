Prinz Harry: Erschütternde Enthüllung! Er ist komplett am Ende

Harry weiß, dass er Fehler gemacht hat, er hat alle enttäuscht, die Queen, William, seine Schwägerin Kate (39). Er hat Dinge getan und gesagt, die alle verletzten. Wie im TV-Interview mit Oprah Winfrey, in dem er an Meghans Seite die Royals angriff. Danach kündigte er seine Biografie an – die Familie befürchtet neue Vorwürfe. Harry, der Verräter. Aber Meghan wollte es so. Erst wünschte sie den „Megxit“, die Rückkehr nach Amerika, und dann den großen Reibach. Nun hat sie zwei süße Kinder – Archie (2) und Lilibet (2 Monate) – und ihn, Harry, den Goldesel. Doch der Prinz sitzt zwischen den Stühlen, er hat entsetzliche Schuldgefühle den Royals gegenüber und auch großes Heimweh.