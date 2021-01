Prinz Harry: Drama in der Luxus-Villa! So schlecht geht es ihm wirklich!

"Es ist nicht verwunderlich, dass sich Harry zurückzieht", ist US-Psychologin Dr. Gilda Carle, laut "Schöne Woche", überzeugt. Muss er doch gerade den Verlust des zweiten Babys, den Bruch mit seiner Familie und nun die erschütternde Darstellung seiner Mutter Diana († 36) im Netflix-Hit The Crown bewältigen. Und das allein wäre den meisten schon zu viel. Beim Prinzen kommen jedoch noch die Einsätze im Kriegsgebiet dazu. "Wie viele Veterane leidet auch er am Post-Traumatischen-Stress-Syndrom", so die Psychologin. Er solle sich dringend behandeln lassen, rät Dr. Gilda Carle.

Aber ihn in eine Anstalt einzuweisen – das bringt Meghan nicht übers Herz! Stattdessen soll Harry im White Lotus Retreat unterkommen, mit Yoga die Dämonen bekämpfen. Damit so endlich wieder die Sonne in sein Herz kommt.