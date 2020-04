Prinz Harry: Drama in Los Angeles! Das wird er Meghan niemals verzeihen

Schocknachricht für die : Prinz Charles wurde positiv auf Covid-19 getestet. Die Sorge gilt nicht nur ihm, denn in den vergangenen Wochen hatte der Thronfolger noch viele Termine wahrgenommen und womöglich weitere Personen infiziert. Auch sein Sohn Harry könnte sich angesteckt haben… Was für eine schreckliche Situation für den Herzog von Sussex, der laut einem Insider mit Ehefrau Meghan und Söhnchen Archie gerade von Kanada nach Kalifornien gezogen sein soll – und damit immer noch einen Ozean entfernt von seiner Heimat und seinen Angehörigen lebt.

steckt in einer furchtbaren Zwickmühle. Einerseits sorgt er sich um seinen Vater, um seine höchst gefährdeten Großeltern, um seinen Bruder und dessen Familie. Gleichzeitig treibt ihn die Angst um, er könnte sich bei Charles angesteckt haben und damit selbst zum Corona-Überträger und damit zur Gefahr für Meghan und Archie geworden sein. Und er hängt in Los Angeles fest, hat keine Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der Lage in England zu machen…

Prinz Harry ist völlig zerrissen

Wir erinnern uns: Anfang März absolvierten Harry und Meghan ihre allerletzten Pflichten als königliche Hoheiten. Nur wenige Stunden nach dem Commonwealth-Day-Gottesdienst am 9. März flüchtete die Herzogin dann wieder zurück in ihre neue Wahlheimat. Harry blieb noch einige Tage in England, nahm an Besprechungen teil und verabschiedete sich von Freunden und Familie. Erst am 14. März soll er laut britischen Medien in den Flieger nach Vancouver gestiegen sein. Zu dem Zeitpunkt war sein Vater, mit dem er noch mehrfach Kontakt hatte, womöglich schon infiziert. Charles war beim „Water And Climate Summit“ am 10. März in London auf getroffen, der kurz darauf positiv getestet wurde. Zehn Tage später klagte Charles über Anzeichen – und es kann zwei Wochen dauern, bis erste Beschwerden auftreten…

Der Kronprinz habe nur leichte Symptome, erklärte ein Palast-Pressesprecher. Zum Glück, immerhin gehört Charles aufgrund seines Alters zur Risikogruppe, genauso wie seine hochbetagte Mutter. Vorsichtshalber hat sich Queen Elizabeth II. (93) mit (98) auf Schloss Windsor zurückgezogen. Aber: Auch sie hatte in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu Charles… Es ist eine belastende Zeit für die gesamte Königsfamilie – doch vor allem für Harry, der aus der Ferne hilflos zusehen muss. Wie ein Royal-Insider verriet, möchte er seinen kranken Vater und seine geliebte Großmutter unbedingt besuchen. Doch die weltweiten strengen Reisebeschränkungen hindern ihn daran, persönlich nach dem Rechten zu sehen. Abgesehen davon soll Meghan ihm – wenig überraschend – verboten haben, nach England oder überhaupt irgendwohin zu fliegen. Viel zu gefährlich! Eine weitere Zerreißprobe für ihre Beziehung, über der nun auch noch die Angst vor dem Corona-Virus schwebt…

