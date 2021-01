Prinz Harry: Eifersuchts-Drama! Dieser Promi-Blondine hat er jetzt den Kopf verdreht!

Wie Barbara Schöneberger nun berichtet, ist sie ein absoluter Harry-Fan! So erklärt sie nun gegenüber "ARD": "Der ist einmal an mir vorbeigelaufen, ich glaube, bei der ´Goldenen Kamera´, und der hat zu mir rübergeguckt. Und es waren ganz viele Bodyguards um ihn rum, die ihn mehr oder weniger davon abgehalten haben, dass wir zueinanderfinden." Doch damit nicht genug! Barbara Schöneberger könnte sich in ihrer Fantasie sogar ein Leben mit dem Prinzen vorstellen...