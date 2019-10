Prinz Harry: Einsam! Bitterer Blick hinter die Palastmauer!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor einigen Tagen sorgten die beiden mit ihren Interviews, die im Rahmen der Dokumentation "An Afrian Journey" entstanden sind, für jede Menge Aufsehen. Nun die nächste ...

Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Eskalation! Es kracht hinter den Palastmauern

Prinz Harry und Herzogin Meghan schütten ihr Herz aus

Obwohl es für Royales eigentlich unüblich ist, öffentlich über ihre Gefühle zu sprechen, ließen Meghan und Harry ihren Emotionen in der Dokumentation freien Lauf und berichteten, wie schwer ihnen manchmal das Leben im Schatten der Krone fällt und wie sehr sie unter dem medialen Druck der Presse leiden würden. Für viele Royalisten ein absoluter Affront. Aber auch für die königliche Familie ein herber Tiefschlag...

Harry schießt sich ins Aus

Wie nun berichtet wird, sind und von den Harrys Worten zu tiefst verletzt. So heißt es durch eine Quelle gegenüber "The Sun": "Der Prinz von Wales ist derzeit sehr beschäftigt, Japan zu bereisen, einschließlich eines Besuchs beim walisischen Rugby-Team. Aber der Punkt ist, dass dieser ganze Wirbel die Arbeit, die er leistet, vollständig untergraben hat, genau wie es die Arbeit untergraben hat, die Prinz William und Kate in Pakistan geleistet haben." Autsch! Ob sich die Wogen bei den Royales wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

