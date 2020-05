Prinz Harry: Einsam und verlassen! Er ist vollkommen am Ende!

Oh je! Was ist nur bei los? Obwohl der Prinz nach dem "Megxit" eigentlich sein Glück finden wollte, ist er aktuell ziemlich unglücklich

Herzogin Kate & Prinz William: Baby Nummer 4! Jetzt ist offiziell!

Prinz Harry ist unglücklich

Wie nun eine Quelle gegenüber "Globe" berichtet, scheint es Harry in seiner neuen Heimat überhaupt nicht gut zu gehen. So verrät der Insider: "Harry gibt zu, dass er es nicht glauben kann, wie sehr sich sein Leben verändert hat. Meghan hat ihn gezwungen, seine Familie, seine Freunde und sein Land zu verlassen, damit sie ihren -Traum verfolgen kann - aber es hat sich in einen Albtraum verwandelt." Oh je! Doch damit nicht genug...

Harry ist einsam

Obwohl Harry sich davon erhoffte, dass er und Meghan in Los Angeles ihrer Ehe neuen Aufschwung geben würden, soll er sich enorm einsam fühlen: "Jetzt hat er nichts! Er fühlt sich, als hätte sein Leben seinen Sinn verloren, und er sieht keinen Ausweg. Mir wurde gesagt, dass Meghan seine Befürchtungen zunächst nicht ernst genommen und ihm gesagt hätte, dass er sich keine Sorgen machen solle und er nach der Covid-19-Pandemie schon einen Job finden wird", heißt es durch die Quelle weiter! Bleibt somit nur zu hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?