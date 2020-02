Prinz Harry: Einsam und verlassen! Er vermisst seine Heimat!

Reddit this

Traurige Nachrichten von Prinz Harry! Wie nun berichtet wird, geht es Harry in seiner neuen Heimat Kanada überhaupt nicht gut...

Es wird nicht ruhig bei und . Eigentlich wollten die beiden nach dem "Megxit" in Kanada ein wenig zur Ruhe kommen. Doch wie nun enthüllt wurde, soll dies dem Prinzen schwerer fallen, als erwartet. Der Grund: Harry vermisst seine Heimat...

Harry und Meghan verließen Kanada

Nach dem Rücktritt von Meghan und Harry aus dem Königshaus, weilen die beiden in Kanada. Wie lange sie dort bleiben wollen, ist nicht bekannt. Zuletzt wurde sogar darüber berichtet, dass sie nach Häusern in Los Angeles gucken sollen, da Meghan wieder eine Karriere als Schauspielerin starten möchte. Doch können sie diese Pläne wirklich in die Tat umsetzten? Die jüngste Info spricht nun zumindest dagegen. Wie nämlich berichtet wird, soll Harry seine Heimat enorm vermissen...

Harry hat Heimweh

Wie nun ein Insider gegenüber "Sun" berichtet haben soll, soll Harry seit seiner Ankunft in Kanada unter massiven Heimweh leiden. Harry soll fast den ganzen Tag damit verbringen, mit seinen Freunden in Großbritannien zu chatten. Oh je! Ebenfalls soll sich Harry immer mehr darüber bewusst werden, wie sehr ihm sein altes Leben manchmal fehlt. Ob Meghan und Harry diese Hürde wohl meistern werden, oder ob Harrys Heimweh zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und Meghan führt? Wir können gespannt sein…

