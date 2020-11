Prinz Harry: Eiskalt ausgetauscht!

Nach dem Austritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry mussten die Aufgaben der beiden innerhalb der königlichen Familie neu aufgeteilt werden. Vor allem an Kate und William wurde dabei besonders viel übertragen. Aber auch Herzogin Camilla und Prinz Charles übernahmen einige Posten des Ex-Prinzen und dessen Frau. So auch jetzt! Wie nun nämlich berichtet wird, übernimmt nun Camilla beim "Remembrance Day (11. November), an dem Tag wird den gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg gedacht, eine Rolle, die sonst Prinz Harry intus hatte...