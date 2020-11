Prinz Harry: Eiskalter Entschluss Entschluss vom Palast!

Am zweiten Sonntag im November wird in Großbritannien der sogenannten "Remembrance Day" gefeiert, an dem den gefallenen Soldaten des Königreichs gedacht wird. Auch Prinz ist stets ein fester Bestandteil dieser Feierlichkeiten gewesen. Doch seit seinem Austritt aus dem Königshaus hat nun Herzogin Camilla seine alte Rolle übernommen. Für Harry scheinbar alles andere als leicht. So soll er den Palast darum gebeten haben, einen Kranz in seinem Namen am Kenotaph-Denkmal niederzulegen. Doch sein Wunsch wurde eiskalt abgeschmettert...