Prinz Harry: Emotionale Worte über seine Rolle als Vater!

Wie Harry nun in einer Video-Rede zum Start des Streaming-Dienstes "WaterBear" berichtet, macht er sich, seitdem er Vater ist, enorm viele Gedanken darüber, was für eine Umwelt den eigenen Kindern hinterlassen wird. So erklärt er: "In dem Moment, in dem du Vater wirst, ändert sich wirklich alles. Denn dann beginnt dir klar zu werden: Was bringt es, eine neue Person auf diese Welt zu bringen, wenn die Erde brennt?" Wow! Emotionale Worte, die definitiv tief blicken lassen. Ob uns Harry in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...