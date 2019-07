Was ist nur bei den britischen Royales los? Obwohl Prinz Harry und Herzogin Meghan momentan im Baby-Glück schweben, machen immer wieder eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen um das Paar die Runde. Doch damit nicht genug...

Herzogin Meghan: Dieser Look spaltet ihre Fans!

Schlechte Stimmung zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan

Schon nach den "Trooping the Colours"-Feierlichkeiten hieß es immer wieder, dass es zwischen Meghan und Harry überhaupt nicht rund laufen soll. Der Grund: Meghan wurde in der Öffentlichkeit von Harry massiv angeraunzt, da Meghan angeblich während der Parade gegen das Protokoll verstoßen haben soll. Aber auch beim royalen Charity-Polo-Spiel schien zwischen Harry und Meghan Eiszeit zu herrschen. Während sich Meghan liebevoll um ihren kleinen Sohn Archie kümmerte, schien Harry für die beiden nur wenig übrig zu haben. Was jedoch nach dem Polo-Spiel passierte, stellt alles Vorherige in den Schatten...

Prinz Harry verschwand aus dem Palast

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, soll Harry nach dem Polo-Spiel so wütend auf Meghan gewesen sein, dass er für ganze zwei Tage aus dem Palast verschwunden sein soll. So berichtet die Quelle gegenüber "New Idea": "Harry war 48 Stunden lang nicht erreichbar und alle waren außer sich vor Sorge." Ebenfalls heißt es weiter: "Es ist eindeutig, dass er nicht glücklich mit Meghan Markle ist." Oh je! Was für furchtbare Neuigkeiten. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu jedenfalls kein Statement ab.

