Prinz Harry: Enthüllt! Heimlich Treffen mit der Ex!

Was ist nur bei und los? Erst vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass sich das Ehepaar aus der Wohltätigkeitsorganisation zurückziehen will, in der sie gemeinsam mit und die Geschicke leiteten. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz Charles: Böser Verdacht bestätigt sich! Ein Insider packt aus

Dicke Luft zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry?

Erst bei den "Trooping the Colour"-Festlichkeiten machte die Meldung die Runde, dass es zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry überhaupt nicht rund laufen soll. Der Grund: Prinz Harry rügte Meghan in aller Öffentlichkeit, da sie gegen das Protokoll verstieß. Autsch! Die neuste Meldung stellt alles Vorherige nun jedoch in den Schatten...

Prinz Harry: Treffen mit der Ex

Wie nun durch "New Idea" berichtet wird, soll sich Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy in den letzten Tagen in London aufgehalten haben. Chelsy und Harry führten von 2004 bis 2011 eine On-Off-Beziehung. Außerdem war Chelsy sogar Harrys Begleitung bei Kates und Williams Hochzeit. Doch damit nicht genug! Wie das Portal weiter wissen will, soll Chelsy ein Treffen mit Harry geplant haben, da sie "besorgt über seinen Zustand" sein soll. Für Meghan definitiv ein herber Tiefschlag. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben Harry und Meghan dazu noch kein Statement ab...