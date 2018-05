Ohje, es wir nicht ruhig um Meghan Markle und Prinz Harry. In zwei Tagen wollen sich der britische Prinz und die "Suits" Darstellerin das Jawort geben. Eigentlich ein freudiges Ereignis. Doch das traurige dabei: Die negativ-Berichterstattungen nehmen kein Ende. Immer wieder muss sich die zukünftige von Prinz Harry neuen Familienskandalen gegenüber der Presse stellen. Das der jüngste Sohn von Prinz Charles davon nun mehr als genug hat, ist verständlich...

Das vor einer royalen Hochzeit vor allem das zukünftige Ehepaar im Fokus der Berichterstattungen steht, ist klar. Bei Meghan Markle und Prinz Harry beschränken sich die Themen dabei jedoch weniger auf das bevorstehende Fest, sondern mehr auf Markle-Familienskandale. Dabei sorgte vor allem Meghans Vater in der letzten Zeit für jede Menge Aufsehen. Vor allem seine Absage zu der Hochzeit war für viele royale Fans ein Schock. Doch wie gehen Meghan Markle und Prinz Harry mit diesen prekären Situationen um?

Wie jetzt ein Insider berichtet haben soll, soll sich Prinz Harry bei all den Negativ-Schlagzeilen schützend vor Meghan stellen. So verrät der Insider gegenüber "US Weekly": "Jedes Mal, wenn es negative Schlagzeilen über Meghan gibt, wendet er diese ab. Es ist, als wären beide gegen den Rest der Welt. Ebenfalls fügt er hinzu: "Harry möchte Meghan beschützen. Er ist so, seitdem er mit ansehen musste, wie die Medien seine Mutter Diana behandelten." Ehrliche Worte, die zeigen: Prinz Harry und Meghan lassen sich nicht unterkriegen. Ist zu hoffen, dass sie bei ihrer Hochzeit von weiteren negativ-Ereignisse verschont bleiben!