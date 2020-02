Prinz Harry: Er ist am Ende!

Armer ! Vor knapp einem Monat wurde bekannt gegeben, dass er und aus dem britischen Königshaus austreten. Am 01. April soll diese Entscheidung offiziell gemacht werden. Doch Harry scheint unter dem Entschluss mächtig zu leiden...

Harry durchlebte anstrengende Wochen

Die letzte Zeit war für Prinz Harry alles andere als leicht. Nachdem er und Meghan den Entschluss trafen, aus dem Königshaus auszutreten, musste der Prinz mit seiner Familie eine Reihe von Gesprächen führen, wie es für ihn und Meghan weiter geht. Nach den "Megxit"-Verhandlungen zogen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Baby Archie nach Kanada zurück, um sich dort von den Strapazen des "Megxits" zu erholen. Doch wie nun enthüllt wurde, soll Harry enorm unter dem Druck der vergangenen Wochen leiden...

Harry geht es nicht gut

Wie nun Polostar Nacho Figueras, laut "Bunte.de" in einem -Interview, erklärt haben soll, findet Harry aktuell einfach keine Ruhe. So erläutert er: "Ich habe mit Harry gesprochen. Er leidet sehr. Er will ein normales Leben führen – so normal, wie sein Leben sein kann." Oh je! Klingt ganz danach, als ob Harry sein Glück immer noch nicht gefunden hat. Wie es wohl für den Prinzen und Herzogin Meghan weiter geht? Wir können definit gespannt sein...

