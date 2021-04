Prinz Harry: Er ist in London gelandet - ohne Meghan

Wie nun durch "Sun" berichtet wird, soll Prinz Harry gut in London angekommen sein. Wie es heißt, soll er mit einem Flug von British Airways von Los Angeles nach London gereist sein. Der Prinz wurde am Flughafen vom Sicherheitsdienst aus dem Flugzeug begleitet und stieg in einen schwarzen Land Rover und fuhr ab. Am 17. April soll die Beerdigung von Prinz Philip stattfinden. Scheinbar nutzt Harry die Tage davor, um noch Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Es ist das erste Mal, seit dem "Megxit", dass Harry zurück im Königreich ist. Doch Meghan musste zu Hause bleiben.