Prinz Harry: Er lässt Herzogin Meghan im Stich

Die Wetten sind gesetzt und der Countdown läuft. Die ganze Welt wartet auf die Geburt von Herzogin Meghans Baby. Ist es schon da? Oder kommt es doch erst in den nächsten Tagen? Und jetzt stellt sich noch eine ganz andere Frage: Wird bei der Geburt dabei sein? Denn der plant nämlich offenbar schon seinen nächsten royalen Trip...

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Radikaler Schlussstrich vor der Geburt

Fährt Prinz Harry nach Holland?

Angeblich soll Prinz Harry am 8. und 9. Mai nach Holland reisen. Am 8. Mai soll es nach Amsterdam gehen, danach nach Den Haag, wo er den Countdown für die Invictus Games 2020 einläuten soll. Aber was ist mit und dem Baby? Lässt er wirklich seine schwangere Frau so kurz vor der Geburt alleine? Oder ist das Baby schon da?

Ob Prinz Harry am Ende wirklich nach Holland reist, wird sich wohl noch zeigen....

Wann kommt das Baby von Herzogin Meghan?

Fakt ist, Baby Sussex soll Ende April, anfang Mai das Licht der Welt erblicken. Doch die Welt wird nicht sofort davon erfahren. "Der Herzog und die Herzogin freuen sich darauf, die aufregenden Neuigkeiten mit allen zu teilen, wenn sie die Möglichkeit gehabt haben, privat als neue Familie zu feiern", hieß es vor einiger Zeit in einem Statement.

Es bleibt also weiterhin spannend...