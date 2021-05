Prinz Harry: Er redet offen über seine Therapie

Als Royal war es für Harry viele Jahr untersagt, öffentlich über seine privaten Themen zu sprechen. Doch dieses Verbot gehört für Harry mittlerweile der Vergangenheit an. So macht er auch kein Geheimnis mehr daraus, dass er sich viele Jahre professionelle Hilfe suchte. Laut "Leute heute" erklärt Harry über seine Entwicklung: "Ich habe mir darüber Sorgen gemacht, ich hatte Angst davor. Aber dann hörte ich in meine Emotionen rein und erinnerte mich an meine Werkzeuge und Erkenntnisse, die ich in Therapien bekam. Ich bin jetzt stärker, und das hat vieles definitiv einfacher gemacht. Aber mein Herz pocht noch immer." Wow! Doch damit nicht genug! Wie Harry ergänzt, ist er der Meinung, dass Therapie oft unterschätzt wird!