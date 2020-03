Prinz Harry: Er rudert zurück! Heimliche "Megxit"-Gespräche mit der Queen!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Am 31.03.2020 soll der sogenannte "Megxit" in Kraft treten. Aktuell weilt Prinz Harry deswegen in London, um seine letzten Termine als Royal wahrzunehmen. Doch jetzt die Überraschung...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Bittere Lüge aufgeflogen!

Prinz Harry hat sich mit der Familie überworfen

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass und das Königshaus verlassen, überschlugen sich dazu die Negativ-Schlagzeilen. Immer wieder wurde berichtet, dass zwischen Harry und der königlichen Familie tiefe Wogen klaffen sollen, die unüberwindbar scheinen. Doch jetzt das Unerwartete! Wie es nun nämlich heißt, soll Harry seine Zeit in London ebenfalls dazu genutzt haben, um mit seiner Großmutter erneut über den "Megxit" zu verhandeln und um alle Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen...

Harry führte neue Gespräche

Wie nun ein Insider gegenüber "The Sun" verraten haben soll, sollen Harry und die Queen nochmal einige Gespräche geführt haben, um die bestehenden Differenzen aus der Welt zu schaffen - mit Erfolg. So soll die Queen ihrem Enkel mit viel Liebe begegnet sein und ihm versichert haben: "Du wirst sehr geliebt und bist hier immer willkommen." Wow! Was für emotionale Worte, die zeigen: Queen Elizabeth steht auch trotz "Megxit" hinter ihrem Enkel. Ob wohl jetzt endlich wieder Ruhe im Königshaus einkehrt? Wir können gespannt sein...

