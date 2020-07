Prinz Harry: Er zieht den Schlussstrich - drei Monate nach dem Megxit

Los Angeles gilt als die Stadt der Träume, doch für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) entpuppt sich die Millionenmetropole als Albtraum. Eine Rückkehr nach England ist ausgeschlossen – doch es gibt längst eine Lösung...

Sie wollten raus aus dem goldenen Käfig, rein in ein selbstbestimmtes Leben ohne royale Verpflichtungen. Doch Harry und Meghan hatten nicht damit gerechnet, dass in den USA nichts besser ist als in London: Die Paparazzi sind hier noch penetranter, weshalb sie ihre Villa in einen Hochsicherheitstrakt verwandelten.

Prinz Harry hat die Faxen dicke

Harry leidet unter der Isolation, das bestätigen seine Freunde im weit entfernten England. Und auch Meghans Karriere nimmt nicht wie geplant Fahrt auf, der Kontakt zu ihrer engsten Vertrauten Jessica Mulroney liegt auf Eis. Was läge also näher, als die Koffer noch einmal zu packen und weiterzuziehen? Laut der „Los Angeles Times“ will Harry in Zukunft sein Geld als Redner verdienen, der Vertrag mit der renommierten Vermittlungsagentur The Harry Walker Agency soll bereits unterschrieben sein. Doch die hat ihre Zentrale nicht in L. A., sondern in New York.