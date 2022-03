Prinz Harry: Erneut bricht er seiner Oma das Herz

Die Fans sind vom Verhalten des Prinzen total schockiert. Der Rücktritt von seinen offiziellen royalen Pflichten ist eine Sache, doch seiner eigenen Familie derartigen den Rücken zu kehren, ist mehr als traurig! Und noch trauriger: Prinz Harry plant im Zeitraum des Geburtstages seiner Oma Queen Elizabeth sogar eine Reise nach Europa. Doch seine Verwandtschaft möchte der Ex-Royal nicht besuchen. Stattdessen plant er einen Aufenthalt in das 500 Kilometer entfernte Den Haag. Dort wird Harry die paralympische Sportveranstaltung "Invictus Games" besuchen. Bereits im Vorfelde zog er für die Teilnahme an der Veranstaltung das Unverständnis seiner Fans auf sich. Denn parallel zum Event findet ebenfalls die Trauerfeier und der Gedenkgottesdienst von seinem verstorbenen Großvater Prinz Philip statt. Somit versäumt Prinz Harry gleich zwei wichtige Familienfeiern!

Für Oma Queen Elizabeth sicherlich ein Schlag ins Gesicht. Schließlich liebt sie ihren Enkel und würde ihn gern im Schoße der Familie empfangen. Doch auch das schwierige Verhältnis zu ihren Urenkelkindern belastet die Monarchin sehr. So berichtet ein Insider gegenüber "The Sun": "Man hatte auch gehofft, dass die Königin seine Tochter Lilibet zum ersten Mal treffen würde, was den Anlass noch spezieller machen würde. Jetzt wird nichts von alledem stattfinden – und doch ist er bereit, für die Invictus Games nach Holland zu reisen, das nur 300 Meilen entfernt ist."

Man kann für die geschwächte Queen nur hoffen, dass Enkel Harry seiner Oma mit einem Überraschungsbesuch eine Freude bereiten wird. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!