Prinz Harry: Erneuter Schlag gegen Bruder William!

Zum 20. Todestag von Prinzessin Diana wendeten sich Harry und William in einer ITV- und BBC-Serie an die Öffentlichkeit und berichteten, dass sie die Schrecken der Vergangenheit endlich hinter sich lassen wollen, um mit dieser schlimmen Zeit abzuschließen. Doch jetzt der Schock! Angeblich sollen Harry und Meghan mit "Netflix" das Leben von Prinzessin Diana neu aufrollen. Für William ein bitterer Moment. So erklärt Royal-Experte Dan Wootton gegenüber "Daily Express": "Sie waren sehr deutlich, dass sie damit einen Schlussstrich unter die Sache ziehen wollten. Das war alles, mehr war nicht drin. Sie hatten das Gefühl, dass sie alles gesagt hatten, was sie über ihre Mutter und deren Tod zu sagen hatten."