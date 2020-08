Prinz Harry: Erschütternde Einblicke! Gefangen in der Ehe-Hölle

Er lasse nun alles hinter sich, was er gekannt habe, in der Hoffnung auf ein friedvolleres Leben. Das sagte Prinz Harry (35) Anfang des Jahres. Das Gegenteil ist eingetroffen: Es vergeht kein Tag, an dem der Prinz und seine Frau sich gegen Intrigen und Kritiken wehren müssen. Das Herzogpaar von Sussex ist sogar Drohnenangriffen im eigenen Garten ausgesetzt. Das zerrt an den Nerven.

Raum für romantische Gefühle bleibt kaum, denn seitdem das neue Buch „Finding Freedom“ über die Königshaus-Flüchtlinge auf dem Markt ist, befindet sich Harry auch noch im „Krieg“ mit seinem Vater Charles (71) und Bruder William (37). Sie hätten sich das Ganze anders vorgestellt, sagte Harry auf der Veranstaltung einer Hilfsorganisation. „Als Meghan und ich geheiratet haben, waren wir aufgeregt, hoffnungsvoll und wir wollten etwas Sinnvolles tun. Deshalb macht es mich traurig, dass es so weit gekommen ist.“

Der einst strahlende, in Großbritannien gefeierte Afghanistan-Held wirkte bei seiner Rede ausgemergelt und fahl. Bereut er etwa seine voreilige Heirat mit Meghan Markle (38)? In Großbritannien weckt der Rückzug von Harry und Meghan immer stärker Erinnerungen an den Skandal in den 1930erJahren: Die US-Amerikanerin Wallis Simpson – zweimal geschieden und nicht adelig – war damals die große Liebe von König Eduard VIII. Regierung und Kirche waren allerdings strikt gegen diese Beziehung. Der König dankte 1936 schon nach weniger als einem Jahr ab, um Wallis heiraten zu können. Er wurde von einigen als ihr „Schoßhündchen“ verspottet. Ein Schicksal, das Harry offensichtlich gerade mit seinem Ur-Großonkel teilt. Denn der Enkel der Queen (94) scheint von seiner dominanten Frau wie ferngesteuert zu sein.

Prinz Harrys Neuanfang scheint gescheitert

Durch die Corona-Pandemie bedingt, kann der Windsor-Spross keine seiner Schirmherrschaften nachgehen. Deshalb unterstützt Harry in Los Angeles Meghans soziale Projekte. Wie ein Laufbursche folgt er ihr auf Schritt und Tritt und kläfft wie ein Schoßhündchen, wenn er meint, dass Meghan von seinen bösen Verwandten aus dem Buckingham-Palast angegriffen wird. Es ist ein Trauerspiel. Für Harry, der als sehr sensibel gilt und vor vier Jahren zugab, psychische Probleme gehabt zu haben, muss die Situation unerträglich sein.