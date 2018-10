Prinz Harry: Erste Worte über sein Baby!

Was für liebevolle Worte von Prinz Harry! Gestern wurde die wundervolle Nachricht verkündet, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry im Frühjahr 2019 ihr erstes Baby erwarten. In einer süßen Ansprache berichtet der Prinz nun, wie sehr er sich über diesen kommenden Lebensabschnitt freut!

Erst im Mai dieses Jahres gaben sich Herzogin Meghan und vor einem Millionen-Publikum das Jawort. Wie gestern enthüllt wurde, krönen sie im Frühjahr 2019 ihre Liebe durch die Geburt ihres süßen Babys. Wie sehr Harry davon ergriffen ist, berichtet er nun bei seinem Staatsbesuch in Australien!

Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Staatsbesuch

Momentan befinden sich Harry und Meghan auf Staatsbesuch und erreichten gestern ihre erste Station Australien. Das dabei vor allem Meghans Schwangerschaft im Vordergrund stand, ist klar. Umso schöner somit, dass Harry den Anlass dazu nutzte, um liebevolle Worte über sein Baby und die Schwangerschaft seiner schönen Frau zu finden.

Prinz Harry lässt seinen Gefühlen freien Lauf

In einer Rede im Admiralty House in Sydney eröffnete Harry gestern den Anwesenden, wie sehr er sich über die jüngsten Ereignisse in seinem Leben freuen würde. So verriet er: "Wir sind beide so erfreut, hier zu sein. Wir danken allen für den warmen Empfang und denken, dass es keinen besseren Platz gibt, um die baldige Ankunft unseres Babys zu verkünden. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird!" Ebenfalls fügte er hinzu: "Ich bin voller Vorfreude, ihr dieses wunderschöne Land zu zeigen." Schönere Worte hätte Harry definitiv nicht finden können. Wann die beiden wohl das Baby-Geschlecht enthüllen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!