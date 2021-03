Prinz Harry: Erster Job - Jetzt packt sein Chef aus

"Also wir sind ja Partner hier. Und er möchte einfach nur 'Harry' genannt werden, also nennen wir ihn auch so. Ich habe noch nie vorher mit einem Royal gesprochen, aber was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie stark er seinen Fokus darauf richtet, wie er sich nützlich machen kann", erklärt Harrys Chef nun laut "ZDF". Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Harry auch weiterhin an seiner neuen Tätigkeit so viel Freude hat...