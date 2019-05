Prinz Harry: Erstes Interview nach der Geburt seines Babys!

Jubel- aus Großbritannien. Heute brachte einen kleinen Prinzen zur Welt. Wie glücklich Harry über die Niederkunft seines süßen Sprosses ist, verrät er nun in einem süßen Statement...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Das Baby ist da! Es ist ein Junge!

Prinz Harry spricht über seinen Sohn

Gegenüber "Sky" wendet sich nun zu Wort und spricht erstmals über die Geburt seines Sohnes. So erklärt er: "Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau." Ebenfalls fügt er hinzu: "Das Baby ist etwas später als der errechnete Termin gekommen, also hatten wir viel Zeit über einen Namen nachzudenken. Jetzt wollen wir die Zeit aber erstmal als Familie genießen, bevor wir alles Weitere mit euch teilen." Wie niedlich! Und wie geht es Meghan nach der Geburt?

Herzogin Meghan: So geht es ihr nach der Geburt

Wie via " " deutlich wird, hat Meghan die Geburt ihres Sohnes gut überstanden. So heißt es in dem Baby-Post: "Die Herzogin und das Baby sind beide wohl auf und fühlen sich gut." Bleibt somit nur noch abzuwarten, wie Harry und Meghan ihren kleinen Spross nennen wollen. In zwei Tagen könnten alle Royalisten jedenfalls Gewissheit haben. So verrät Harry in dem Interview weiter, dass der Baby-Name in zwei Tagen veröffentlicht werden soll. Wir können also weiterhin gespannt sein...