Prinz Harry: Es ist vorbei! Er zieht einen drastischen Schlussstrich

und Tom "Skippy" Inskip waren beste Freunde. Sie lernten sich am College kennen, verbrachten die ein oder andere feuchtfröhliche Partynacht zusammen.

Harry und Tom gehen getrennte Wege

Doch das ist Geschichte. Harry hat seinem ehemaligen Kumpel die Freundschaft gekündigt. Laut dem britischen Magazin "Tatler" soll Meghan der Grund sein. Angeblich riet Tom seinem Freund von der Hochzeit mit Meghan ab. Kein Wunder, dass Meghan nicht gerade gut auf Harrys Kumpel zu sprechen ist. "Wie auch ein paar andere Freunde, die während Harrys Junggesellenzeit als fragwürdiger Einfluss betrachtet wurden, wurde Tom fallengelassen, obwohl er jetzt selbst seine hübsche Frau Lara hat", erzählte ein Insider gegenüber "Express".

Wann kommt das Baby?

Prinz Harry will sich jetzt lieber auf seinen Nachwuchs konzentrieren. Die Geburt ihres ersten Kindes steht kurz bevor. Die sind bereits in heller Aufregung. Es soll im Palast schon mehrmals "falschen Alarm“ gegeben haben. "Meghan und Harry und der gesamte Palast sind in höchster Alarmbereitschaft, weil die Ärzte gesagt haben, dass das Baby jeden Tag kommen könnte. Es gab einige Fehlalarme, bei denen sie dachten, sie hätte Wehen. Die beiden haben daraufhin Vorkehrungen getroffen, um ins Krankenhaus zu fahren", plauderte ein Insider gegenüber "New Idea" aus. Mal sehen, wann es wirklich soweit ist…