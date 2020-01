Prinz Harry: "Es macht mich traurig, dass es so weit gekommen ist"

Es wird einfach nicht ruhig bei und ! Nachdem die beiden ihren Rücktritt aus dem Königshaus bekannt gaben, überschlugen sich die Schlagzeilen. Prinz Harry und Herzogin Meghan hielten sich dazu jedoch stets bedeckt - bis jetzt...

Prinz Harry bricht sein Schweigen

Es war die Schock-Nachricht für das Königshaus, als Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Rücktritt aus dem Königshaus bekannt gaben. In den letzten Tagen wurde über die Zukunft der beiden entschieden. Doch während sich Harry und Meghan dazu anfänglich in Schweigen hüllten, spricht Harry nun in einer emotionalen Rede Klartext. So verkündet er am Sonntagabend in einer Rede vor Mitarbeitern der Hilfsorganisation Sentebale, die anschließend auf seinem -Account veröffentlicht wurde: "Als Meghan und ich geheiratet haben, waren wir aufgeregt, hoffnungsvoll und wir wollten etwas Sinnvolles tun." Er ergänzt: "Deshalb macht es mich sehr traurig, dass es so weit gekommen ist." Doch damit nicht genug...

Harry wollte der Krone nicht den Rücken zu kehren

Wie Harry weiter erklärt, habe er gehofft, dass er nach dem Rücktritt dennoch "der Queen, dem Commonwealth und meinen militärischen Vereinigungen dienen" könnte. Das ist jedoch nicht der Fall: "Leider war das nicht möglich." Harry ergänzt, "dass es nichts daran ändert, wer ich bin, oder wie entschlossen ich bin." Auch an seiner Liebe zu Großbritannien ändert sich nichts: "Großbritannien ist mein Zuhause und ein Ort, den ich liebe. Das wird sich niemals ändern." Ob diese Worte seine und Meghans Widersacher wohl etwas besänftigen werden? Wir können gespannt sein...

