Prinz Harry: Es reicht! Jetzt spricht er ein Machtwort

Harry spricht Klartext

"Keiner von uns sollte es sich bequem machen und glauben, dass es uns gut gehen könnte, wenn so viele andere leiden. In Wirklichkeit und besonders in dieser Pandemie leiden wir alle. Wir müssen mit Empathie und Mitgefühl über uns hinausschauen und sicherstellen, dass keine Person oder Gemeinschaft zurückbleibt", stellt Harry klar. "Was wir in diesem Moment tun, wird in der Geschichte stehen und heute Abend stehen wir in Solidarität mit den Millionen von Familien in ganz Indien, die gegen eine verheerende zweite Welle kämpfen."

Außerdem spricht er den Menschen seinen Dank aus, die seit dem Beginn der Pandemie an vorderster Front stehen: "Heute Abend wird jeder von ihnen hier gefeiert, die Millionen von Fronthelden auf der ganzen Welt. Sie haben das letzte Jahr damit verbracht, mutig und selbstlos zu kämpfen, um uns alle zu beschützen. Sie haben gedient und geopfert, sich selbst in Gefahr gebracht und sind mit Mut vorangegangen. Wir schulden ihnen eine unglaubliche Tiefe der Dankbarkeit"