Prinz Harry: Familien-Fiasko! Jetzt mischt sich Meghans Verwandtschaft ein

Die Biografie von Prinz Harry sorgt schon vor der offiziellen Veröffentlichung für Aufsehen. Obwohl seine Memoiren erst in dieser Woche in den Buchläden erhältlich sein werden, sind schon im Vorfeld die ersten Passagen an die Öffentlichkeit gelangt. Und die haben es wirklich in sich! So soll Harry beispielsweise über den heftigen Streit mit seinem Bruder William und sein erstes Mal sprechen...