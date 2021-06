Prinz Harry: Fester Entschluss! Er will die Scheidung nach der Geburt von Baby Nummer 2

Insider vermuten jedoch einen ganz anderen Hintergrund der spirituellen Zusammenarbeit: Der Guru sollte nicht Harrys angespannte finanzielle Situation retten – sondern eigentlich seine Ehe mit Meghan (39). Deren Mutter Doria Ragland (64) hatte sich darum bemüht, dass das Paar mit Michael Beckwith (65) zusammenarbeitet und seine Hilfe in Anspruch nimmt. Als liebende Mutter hatte sie gespürt, dass Schwiegersohn Harry immer unzufriedener wurde. Und dass ihre hochschwangere Tochter heimlich immer häufiger Tränen vergoss, weil ihr Mann nicht nur innerlich zerrissen, sondern auch trotz des gemeinsamen Sohnes Archie (2) an ihrer Seite in Kalifornien immer unglücklicher und unleidlicher wurde.