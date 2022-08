Prinz Harry: Flucht aus der Ehe-Hölle

Anscheinend hatte sie dabei keinerlei Einflussmöglichkeit oder Mitspracherecht. "Er und Ghostwriter JR Moeringer haben Monate damit verbracht, sein privates Fotoalbum, seine Tagebücher, E-Mails und so weiter durchzugehen", verrät eine den Sussexes nahestehende Quelle der US-Zeitschrift "Heatworld". "Dabei kamen natürlich einige sehr unangenehme Gefühle und überraschende Anekdoten zur Sprache, von denen viele für Meghan ein großer Schock waren, als sie das Manuskript schließlich las." Kein Wunder, schließlich bedeutet das nichts anderes, als dass ihr Prinz sein Herz lieber einem Mann ausschüttet, den er kaum kennt, als seiner eigenen Ehefrau. Und das könnte erst der Anfang vom Ende ihrer absoluten Herrschaft über Harry sein. Das will zumindest der Autor des demnächst erscheinenden Enthüllungsbuches "Protecting Diana" wissen: Ken Wharfe, der als ehemaliger Bodyguard der Princess of Wales auch für deren Söhne verantwortlich war und Harry von klein auf kennt, ist sicher, dass der Prinz in den USA keine Zukunft mehr für sich sieht. "Er ist ziemlich engagiert in seine Wohltätigkeitsarbeit und er hat diese Verpflichtungen mit Netflix und anderen Firmen, aber wir wissen noch nicht, wo das alles endet", orakelte er im Podcast "Pod save the Queen". "Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er für immer in Kalifornien leben wird." Auf Dauer werde es schwierig, die Wohltätigkeitsorganisationen, die er nach wie vor unterstützt und die ihm sehr am Herzen liegen, von Amerika aus zu betreuen. Und es gebe noch andere Gründe für Harry, seiner Wahlheimat den Rücken zu kehren. "Ich glaube, dass er zurückkommen wird", so der einstige Diana-Vertraute.

"Er wird Teil des Plans seines Vaters sein, die Monarchie zu verschlanken, und das wird innerhalb der nächsten zehn Jahre passieren." Erste Schritte in diese Richtung könnte es schon bald geben: Anfang September fliegt Harry zuerst nach England, dann nach Deutschland, um danach noch einmal einen Abstecher nach England zu machen. Überraschend: Meghan folgt ihrem Gatten bei dieser Reise auf Schritt und Tritt. Als wolle sie Harrys Flucht aus der Ehe-Hölle, die sie ihm in den vergangenen Monaten bereitet hat, mit allen Mitteln verhindern. Doch es sieht ganz so aus, als sei ihre Macht über ihn gebrochen …