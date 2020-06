Prinz Harry: Flucht nach England ohne Meghan und Archie!

Obwohl Harry bei dem "Megxit" stets hinter seiner Frau stand, soll er seine Heimat Großbritannien enorm vermissen. So machten in der letzten Zeit immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass Harry in Los Angeles vor allem der Kontakt zu seinen Freunden und seiner Familie fehlt. Auch mit Meghan soll es nicht immer so gut laufen, wie er es sich erhofft hat. Ist Harry deshalb auch alleine nach Großbritannien gereist?