Prinz Harry: Flucht vor Meghan! Warum er sich jetzt versteckt

Mit gesenktem Kopf, Sonnenbrille, die Mütze tief ins Gesicht gezogen, lief er durch die Straßen von Los Angeles. "Beinahe hätten wir ihn nicht erkannt", berichtet ein älteres Ehepaar. Doch dann spiegelte sich sein Gesicht in einem Schaufenster. "Es war der Prinz", ist sich das Paar ganz sicher. Was Harry in L. A. tat? Den vielen Tüten in seiner Hand nach war er Kleidung einkaufen. Sein Umfeld verrät, warum er plötzlich neue Klamotten braucht: Harry ist auf der Flucht! Vor seiner Frau! Warum er sich jetzt versteckt …