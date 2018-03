Prinz Harry: Folgenschwere Entscheidung vor der Hochzeit!

Ohje, wird Prinz Harry diese Entscheidung bereuen? Am 19. Mai klingeln für Prinz Harry und Meghan Markle die Hochzeitsglocken. Klar, dass die Vorbereitungen dafür schon jetzt auf Hochtouren laufen. Allerdings scheint es bei der Hochzeitsplanung schon jetzt das erste Problem zu geben: Die Gästeliste. Wie berichtet wird, will Prinz Harry einige Personen dabeihaben, die Meghan so überhaupt nicht passen könnten.

Meghan Markle & Prinz Harry: Das Familiendrama droht vor der Hochzeit zu eskalieren!

Prinz Harry und Meghan Markle: Streit vor der Hochzeit?

Die Gästeliste von Prinz Harry und Meghan Markle ist schon seit geraumer Zeit ein heiß diskutiertes Thema in den Medien. Allerdings schien dabei bis jetzt vor allem Meghan im Fokus der Berichterstattung zu liegen. Immer wieder wurde darüber berichtet, dass Meghan mit ihrer Familie Ärger haben würde, weswegen einige ihrer Familienmitglieder bei ihrer Hochzeit nicht anwesend sein sollen. Doch nun scheint es auch ein Problem mit Prinz Harrys Gästewahl zu geben. Die Briten sind besorgt: Kommt es vor der Hochzeit zu einem Streit zwischen Prinz Harry und Meghan Markle?

Prinz Harry und Meghan Markle: Er will seine Ex-Freundinnen dabeihaben

Wie berichtet wird, will Prinz Harry seine Ex-Freundinnen auf seiner Hochzeit mit Meghan mit dabeihaben. Chelsy Davy und Cressida Bonas stehen somit, als "Relikte" aus Prinz Harrys wilder Vergangenheit als "Dirty Harry", auf der königlichen Gästeliste. Doch damit nicht genug. Auch Sängerin Ellie Goulding soll unter den Gästen sein. Prinz Harry und Ellie sollen sich vor zwei Jahren auf einer Polo-Party nähergekommen sein. Ein Insider verrät gegenüber "Sun": "Ellie ist immer noch eine gute Freundin von Harry und sie freut sich natürlich sehr." Ob sich Meghan über Ellie als Gast genauso freut, ist zweifelhaft. Schließlich will kaum eine Frau die Ex-Freundinnen ihres Mannes an ihrer Hochzeit mit dabeihaben. Ob sich Prinz Harry letztendlich noch umstimmen lässt und auf seine "Ex-Parade" an der Hochzeit verzichten wird? Wir können gespannt sein...