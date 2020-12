Prinz Harry: Große Trauer! Seine Patentante ist tot!

Wie nun aus einer Anzeige im "Daily Telegraph" hervor geht, verstarb die Patentante von Harry am 28. November im Alter von 71 Jahren. So heißt es: "Celia Elizabeth SRN BA starb plötzlich, aber friedlich, am Samstag, dem 28. November, im Alter von 71 Jahren. Angebetete Frau von Sam. Geliebte Mutter von William, Arthur und Mary und liebevolle Großmutter von Ella, Frankie, Sam und Cosima." Weiter wird geschrieben, dass das Begräbnis im engsten Familienkreis stattfinden wird. Für Harry ein erneuter Stich in seine Herz...