Prinz Harry: Großer Ärger um den Prinzen

Gestern gedachte die königliche Familie den britischen Kriegsopfern. Prinz Harry präsentierte sich bei der Gedenkzeremonie mit Vollbart. Viele Anwesenden waren schockiert. Für den Auftritt des Prinzen hagelte es heftige Kritik. Gegenüber "Daily Mail" spricht ein Mitglied des Kavallerieregiments offen über Prinz Harrys Bart-Auftritt. So heißt es: "Prinz Harry lässt uns alle im Stich. Es gibt keinen Platz für Bärte in der Kavallerie der Königin. Er hätte ihn für so einen wichtigen Tag abrasieren sollen."