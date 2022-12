Prinz Harry: Groteske Annahme! Er dachte Meghan wird zu beliebt

Seit Prinz Harry 2018 seine Meghan heiratete und sie damit in die britische Königsfamilie aufnahm, nehmen die Schlagzeilen über die beiden Ex-Royals kein Ende. Immer wieder sorgen sie mit ihrer Rebellion gegen das britische Königshaus für Furore - so auch jetzt mit ihrer neuen Netflix-Doku! In dieser stellt Prinz Harry nun eine gewagte These auf - wurde Herzogin Meghan seiner royalen Familie wirklich zu beliebt?