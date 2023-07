Prinz Harry: Harter Schlag! Diese Niederlage muss er jetzt einstecken

Ein Emmy wäre sicher eine große Ehre für Prinz Harry und seine Frau. Doch auch wenn daraus am Ende nichts wird. Eine Auszeichnung könnten sie trotzdem einheimsen. Denn immerhin sind sie für einen HCA TV Award in der Kategorie "Best Streaming Nonfiction Series" nominiert. Wann die Preisverleihung stattfindet ist momentan nicht bekannt. Doch zwischen dem 18. und 25. Juli wird eine Jury die Gewinner wählen. Ob Harry und Meghan Glück haben werden? Man darf gespannt sein. Doch am Ende wird es wahrscheinlich für die beiden nur ein Trostpreis sein...