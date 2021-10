Prinz Harry: Heftige Vorwürfe! Es wird immer schlimmer

Heftige Kritik an Harry und Meghan

"Ich habe immer klargemacht, dass ich so lange weiter Interviews geben werde, bis Meghan mit mir spricht. Das ist doch dumm und kindisch von ihr. Es ist Zeit, miteinander zu reden, wir sind doch eine Familie! Meine Enkel wachsen auf, ohne zu wissen, dass sie zwei Familien haben. Es geht nicht mehr nur um mich und meine Tochter, sondern auch um ihren Ehemann und zwei Babys", feuert Papa Thomas nun bei "Good Morning Britain".

Und dann ätzt er auch noch gegen Harry! "Harry hat sich von der Queen, seiner Familie, der britischen Bevölkerung und der Armee abgewendet. Er hat sie alle im Stich gelassen. Alles, was er nun macht, ist durch die Nachbarschaft radeln. Was soll das?", so Thomas. "Sie haben viel Geld, das ist alles. Vielleicht sollte Harry das Buch, das er gerade schreibt, nicht `Die Freiheit finden` nennen, sondern `Finde das Geld!`. Das scheint alles, worum sich die beiden gerade zu kümmern scheinen."

Auweia...

Oh nein! Darum kann Prinz Harry niemals glücklich werden: