Prinz Harry: Heftiger Schlag! Er bricht Oma Elizabeth erneut das Herz

Harry lässt die Queen allein

Am 29. März wird eine Gedenkfeier für Prinz Philip stattfinden. Und wie es aussieht, ist Harry sich noch nicht einmal sicher, ob er seiner Großmutter an diesem Tag beistehen wird! "Ich denke nicht, dass Harry kommen wird", verrät eine Quelle gegenüber "Daily Mail". Der Grund: Prinz Harry soll sich um seine Sicherheit in Großbritannien sorgen, weil ihm vom britischen Innenministerium der Personenschutz für ihn und seine kleine Familie verwehrt wurde.

Außerdem soll er keine Lust darauf haben, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. "Es ist schwierig für Harry und Meghan, denn wenn sie zurückkommen, werden alle Augen auf sie gerichtet sein – egal was sie tun", so der Royal-Experte Neil Sean in einem "YouTube"-Video. Traurig wäre es aber schon, wenn Harry sich an diesem wichtigen Tag wirklich nicht dazu überwinden kann, seiner Oma Elizabeth beizustehen...