Prinz Harry: Heimliche Treffen mit Ex-Freundin Chelsy!

Was ist nur bei und los? Erst vor knapp drei Wochen gaben die beiden bekannt, dass sie das Königshaus verlassen wollen, nun die nächste Hiobsbotschaft...

Harry war alleine in London

Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt gaben, dass sie der britischen Krone den Rücken zukehren, flog Meghan alleine zurück nach Kanada, um dort auf ihren Ehemann zu warten. Während sich Meghan in ihrer neuen Wahlheimat aufhielt, führte Harry eine Reihe von Gesprächen mit der königlichen Familie, wie es mit ihm und seiner Ehefrau weiter geht. Doch jetzt der Schock! Wie nun enthüllt wurde, soll Harry die Zeit alleine in London ebenfalls dazu genutzt haben, um sich mit seiner Ex zu treffen...

Harry hatte ein heimliches Treffen

Wie nun eine Quelle gegenüber "New Idea" verrät, soll Chelsy Davy sofort nach London gereist sein, als sie von dem "Megxit" erfuhr. Harry und Chelsy führten von 2004 bis 2011 eine Beziehung und die Blondine galt lange als potenzielle Ehefrau für den Prinzen. Auch nach der Trennung soll die beiden immer noch ein enges Band der Freundschaft verbinden. Was Meghan wohl über das Treffen von Harry und Chelsy denkt? Begeistert wird sie jedenfalls nicht gewesen sein. Schon in der Vergangenheit machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass Meghan auf Chelsy eifersüchtig ist. Oh je...

