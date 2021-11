Prinz Harry: Heiße Küsse mit einem fremden Mann

Wie der britische Moderator Paddy McGuinness nun offenbart, will er im Juni 2016 in der Chelsea-Bar "Jak's" eine außergewöhnliche Begegnung mit Prinz Harry gehabt haben. So berichtet er laut "Sun" in seiner Autobiografie "My Lifey": "Zu sagen, wir haben eng getanzt, ist untertrieben – unsere Brüste haben sich berührt. Er fragte mich, ob ich ihn nach Fernandos schicken könnte." "Fernandos" war eine Art Datingshow, die McGuiness damals moderierte. Ebenfalls ergänzt er: "Als wir fertig getanzt hatten und alle jubelten, umarmten wir uns und er gab mir einen Schmatzer auf die Lippen."

Was Prinz Harry wohl über diese Enthüllung denkt? Sicherlich wird sie ihm ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern...