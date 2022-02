Prinz Harry: Herber Schlag für Papa Charles!

Wie nun ein Insider gegenüber "Sun" behauptet, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Harry in seinem Lebenswerk mit Herzogin Camilla abrechnet! Nach dem Tod von Harrys Mutter, Lady Diana, soll der Verhältnis zwischen dem Prinzen und Camilla alles andere als entspannt gewesen sein. So behauptet die Quelle: "Harry ist äußerst loyal und beschützt seine verstorbene Mutter und ihr Vermächtnis und hat es nicht gutgeheißen, dass Camilla die große Liebe seines Vaters geworden ist." Autsch! Der Palastkenner ergänzt: "Verständlicherweise fand er diese ersten Jahre unglaublich schwierig, und er könnte Camilla öffentlich für vieles verantwortlich machen, was seiner Meinung nach in seiner Kindheit schiefgelaufen ist, und für das Trauma, das die ganze Situation verursacht hat." Oh je! Ob Charles dieses Drama wohl noch abwenden kann, oder ob Harry seinem Vater einen erneuten Dolchstoß versetzten wird? Wir können gespannt sein...