Prinz Harry: Herber Tiefschlag!

Erst vor einigen Tagen sprach Prinz Harry mit der "Vogue" darüber, dass er "maximal zwei Kinder" bekommen möchte. Der Grund dafür: Weniger Population auf der Erde, mehr Naturschutz. Ebenfalls fügte er hinzu: "Sicherlich sollten wir, wenn wir so intelligent sind, wie wir alle sind, oder so weit entwickelt sind, wie wir alle sein sollen, der nächsten Generation etwas Besseres hinterlassen können." Doch jetzt der Schock...

Prinz Harry wird hart angefeindet

Beim 7. "Google Camp" der Google-Gründer Sergey Brin, 45, und Larry Page wurde unter anderem über den Klimawandel und andere aktuelle Themen diskutiert. Neben wie , 44, oder Dr. Jane Goodall, war auch Prinz Harry unter den anwesenden Gästen. Doch obwohl sich Harry noch im "Vogue"-Interview als Umweltschützer zeigte, soll er zu dem "Google Camp" ausgerechnet mit einem Privatjet geflogen sein. Für die Öffentlichkeit ein absolutes "No-Go." So heißt es in der "Daily Mail": "Wenn Harry mit einem Privatjet gereist ist, hätte er ungefähr drei Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre abgegeben - zehnmal mehr als mit einem Flugzeug einer öffentlichen Airline." Oh je!

Ob Harry jedoch wirklich mit einem Privatjet zum "Google Camp" reiste, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab weder der Palast noch "Google" dazu ein Statement ab.

