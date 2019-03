Bald ist es soweit! In knapp vier Wochen bringt ihr erstes Baby mit zur Welt. Das sich somit aktuell alles um den kleinen Spross dreht, ist kaum verwunderlich. Die neuste Baby-Meldung sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Queen Elizabeth II.: Angst in England! Regierung befürchtet das Schlimmste

Herzogin Meghan und Prinz Harry: ER soll Patenonkel werden

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry ausgerechnet Leibwächter Mark Dyer als Patenonkel für ihr Kind ausgesucht haben. Viele Jahre machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Mark der leibliche Vater von Prinz Harry sein soll, da Mark und Lady Di eine Affäre gehabt haben sollen. Die Quelle berichtet gegenüber "National Enquirer": "Harry hätte auch gleich eine Bombe in den Buckingham Palast werfen können - die Wahl ist so explosiv." Doch wie hat der Palst auf die Nachricht reagiert?

Die Queen und Prinz Charles sind außer sich!

"Königin Elizabeth ist geschockt über Harrys Entscheidung, und Charles ist wütend", fügt der Insider hinzu. Doch damit nicht genug! Zwischen Harry und Charles soll ein schlimmer Streit entbrannt sein: "Ihn als Paten für sein erstes Kind zu wählen, ist Harrys Art, öffentlich Marks wahre Rolle in seinem Leben zu enthüllen. Aber es führt zu Anspannungen im Palast. Charles konfrontierte ihn und schrie 'Wie kannst du das tun?' und verlangte, dass er seine Entscheidung rückgängig machte. Aber Harry lachte ihm nur ins Gesicht." Was für eine Hiobsbotschaft! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Palast noch nicht dazu...