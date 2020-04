Prinz Harry & Herzogin Meghan: Aus und vorbei!

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor einer Woche trat ihr Austritt aus dem Königshaus in Kraft. Nun die nächste Neuigkeit...

Herzogin Meghan & Prinz Harry werden angefeindet

Das Harry und Meghan des Öfteren in die Negativ-Presse geraten, ist definitiv nichts Neues. Auch via Social Media häuften sich unter ihren Posts immer wieder fiese Beleidigungen. Vor allem seit dem Rücktritt aus dem britischen Königshaus wurde immer wieder Unmut über die beiden geäußert. Für Meghan und Harry scheinbar Grund genug, um eine folgenschwere Entscheidung zu treffen, mit der sie einen radikalen Schlussstrich ziehen...

Meghan und Harry haben genug

Wie nun bei einem Blick in den -Account von Harry und Meghan deutlich wird, haben sie scheinbar genug von den Anfeindungen via Social Media gehabt. So haben die beiden kurzerhand die Kommentar-Funktion unter ihren Bildern ausgestellt. Ob die beiden diesen Schritt wohl in den nächsten Monaten wieder rückgängig machen werden? Wir können definitiv gespannt sein. wie es bei den beiden weiter geht...

